Юноше из Электростали пересадят кожу на голове после нападения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек из Электростали, который лишился скальпа в результате нападения мигрантов, готовится к пересадке кожи на голове, сообщает LIFE.ru. Сроки проведения операции пока неизвестны.

Сейчас у меня там, получается, повязка с мазью и забинтовано, — рассказал 19-летний Юрий.

По словам пострадавшего, его состояние нормализовалось, однако в глазах все еще темнеет, когда он поднимается с постели.

Юрий подвергся нападению, когда подошел к незнакомцам и попросил закурить. Двое злоумышленников срезали юноше скальп из-за ирокеза, окрашенного в зеленый цвет.

Преступников уже задержали. Адвокат Леонид Исаев ранее сообщал NEWS.ru, что напавшим может грозить до 12 лет тюремного заключения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. При этом юрист считает, что необходимо вернуть минимальный порог наказания за данное преступление, до марта 2011 года составлявшего пять лет тюрьмы, а сейчас — всего два.

Пострадавший дал интервью и раскрыл детали произошедшего. По словам Юрия, во время инцидента он был с друзьями, однако те оставили его, когда конфликт накалился. В палату к нему уже допустили родственников, а также правозащитников из движения «Сорок сороков», которые привезли ему еду и воду.