Лишившегося руки военкора эвакуировали в Москву ТАСС: раненного военкора НТВ Ивлиева эвакуировали из ДНР в Москву

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Алексей Ивлиев

Раненного в Горловке военного журналиста НТВ Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах Донецкой Народной Республики. Накануне он вместе с коллегами попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву, — сказал собеседник агентства.

Ранее Ивлиев записал видео из больницы, на котором рассказал о своем самочувствии. В результате атаки он потерял одну руку, однако заверил, что он жив и у его все нормально. Как пояснили врачи, журналист успешно перенес операцию и находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

13 июня стало известно, что Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ были ранены в ДНР при обстреле ВСУ. Главврач горловской больницы № 2 Нелля Якуненко уточнила, что журналисты находились в коме. Позже скончался оператор Валерий Кожин. Информацию подтвердил мэр города Иван Приходько.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу. Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военкора. В свою очередь заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация выступает против любых нападений на представителей СМИ.