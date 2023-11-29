Лишившаяся руки Маргарита Грачева объяснила, зачем делает откровенные фото Маргарита Грачева заявила, что откровенные фотосессии помогли ей принять себя

Фото: vk.com/mama_transformer

Маргарита Грачева

Лишившаяся обеих кистей телеведущая Маргарита Грачева рассказала на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что столкнулась с волной критики со стороны поклонников из-за своих откровенных фотосессий. Девушка призналась, что таким образом пыталась «принять себя» после произошедшей трагедии. По словам Грачевой, ей было важно показать свою сексуальность и красоту, чтобы поддержать других людей с похожими проблемами.

Это был период с принятием себя и сексуальности, мне казалось, что все, куда я там со шрамом, я уже никому не понравлюсь. Это была психологическая помощь через фотосессии. Тогда писали, что так нельзя, вот точно он ей за это руки отрубил... Я еще фотографировалась с культей, но без протеза я пока ходить не могу. Я человек, я женщина. Я хочу показать, что, если ты с протезом, со шрамами, это не значит, что твоя жизнь кончена, — рассказала Грачева.

В 2017 году ревнивый муж-садист отрубил Грачевой кисти обеих рук, нанеся пострадавшей не менее 10 ударов топором. Врачи смогли спасти одну из рук девушки. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 2 млн рублей.

Ранее Грачева поддержала фигуриста Романа Костомарова, которому ампутировали конечности из-за отмирания тканей. Она отметила, что потеря любой части тела является сложным жизненным испытанием, но его возможно преодолеть. По словам Грачевой, в случае потери рук Костомарову придется учиться жить по-новому, а в этом могут помочь примеры других людей, которые оказались в той же жизненной ситуации.