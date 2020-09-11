Лишившаяся кисти Маргарита Грачёва показала видео с новым мужем

https://static.news.ru/photo/2c9b4e84-f4c5-11ea-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Грачёва Фото: margoritka1211/instagram.com

Россиянка Маргарита Грачёва, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук, показала видео с новым супругом.

Жертва домашнего насилия уже год как замужем. Подписчики, следящие за её жизнью, думали, что на днях состоится свадьба. Однако, как выяснилось, девушка целый год скрывала нового мужа.

В ролике, опубликованном в Instagram, Маргарита Грачёва под романтичную музыку гуляет с новым мужем по имени Максим по улицам города, сидит у него на плечах. Пара позирует на набережной, спускается в метро и фотографируется. В комментариях девушка отметила, что двухминутное видео снимали шесть часов.

Под одной из публикаций Маргарита Грачёва также поделилась историей знакомства с мужем. По её словам, она увидела его сообщение случайно, позже они встретились в Санкт-Петербурге и стали друзьями.

Трагическая история произошла в декабре 2017 года. Муж — Дмитрий Грачёв — из ревности вывез её в лес. Там отрубил ей сначала пальцы, а потом кисти рук, а затем отвёз в больницу и сдался полиции.

В шоке от случившегося были даже видавшее многое врачи. Благодаря полицейским, которые собрали останки конечности на месте преступления и привезли их медикам, удалось спасти левую руку. Вместо правой у Маргариты теперь бионический протез. Позже Дмитрию назначили 14 лет лишения свободы, писал NEWS.ru.