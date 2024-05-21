Лишенным гражданства лицам позволят оставаться в России «Известия»: лишенные гражданства лица смогут оставаться в России до 90 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД разработало новый законопроект, согласно которому лишенные российского гражданства лица смогут оставаться в стране от 15 до 90 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Сроки пребывания будут определяться в зависимости от ситуации.

Законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении, — рассказал изданию председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Документ также предлагает упрощенный формат выдачи вида на жительство для тех, у кого есть родственники, постоянно проживающие на территории, которая относится к Российской империи или СССР. По информации издания, поправки необходимы для урегулирования правового статуса апатридов, который стал неопределенным после вступления в силу закона «О гражданстве Российской Федерации» в октябре 2023 года.

Также законопроект расширяет перечень преступлений, за совершение которых могут лишить гражданства. В него включены более 60 статей УК РФ, в том числе дискредитация армии и действия, угрожающие национальной безопасности.

Ранее в Туле по подозрению в организации незаконной миграции задержали 15 человек. В их числе оказались начальник миграционной службы, его заместитель и несколько подчиненных.