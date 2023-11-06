Лишенный священного сана Кураев уехал из РФ: куда улетел, чего боится Андрей Кураев заявил, что уехал из России в День народного единства

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Андрей Кураев

Лишенный священного сана протодиакон Андрей Кураев сообщил, что уехал из России в День народного единства. Что о нем известно, почему улетел в Чехию?

Почему Кураев уехал из России, чего боится

Андрей Кураев впервые сообщил о намерении покинуть Россию в середине октября. По его словам, о переезде он задумывался на протяжении последних полутора лет. В понедельник, 6 ноября, бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) опубликовал в своем блоге в «Живом журнале» фотографию с чемоданом, на котором видна надпись на чешском языке, и сопроводил ее комментарием об отъезде из России.

«Забавно вышло: откололся в День народного единства. Просто „судьба диссидента“», — написал он.

Андрей Кураев решил обосноваться в Праге, где прошло его детство. Он рассказал «Фонтанке», что все советские люди, которые когда-то жили в Чехии, мечтают туда вернуться.

«И я не исключение. Но сейчас я вспоминаю известный мем „Остерегайтесь мыслей, они слышны на небесах“. Впервые в жизни я не радуюсь предстоящей поездке, а скорее боюсь этого, потому что это не совсем по доброй воле», — заявил Кураев.

Бывший служитель РПЦ считает, что ему небезопасно оставаться в России.

«Во-первых, современная судебная практика Российской Федерации не знает оправдательных приговоров, во-вторых, теперь инициатива репрессалий может исходить от частных лиц», — сказал он.

Почему Кураева лишили священного сана, какие у него отношения с патриархом

Андрей Кураев был лишен сана епархиальным судом Москвы в 2020 году за «систематический и многолетний характер клеветнической деятельности» и за оскорбительные высказывания в социальных сетях в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам жены и детей умершего. За отсутствие покаяния со стороны служителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда в апреле 2023 года.

По словам Кураева, в 90-е он был в хороших отношениях с патриархом, который регулярно помогал ему в оформлении виз и покупке труднодоступных в то время билетов.

Однако в 2011 году их взгляды разошлись, когда был принят документ об отношении РПЦ к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес Церкви.

«Потом был скандал с Pussy Riot, когда стал совсем ясен курс Церкви. Именно это стало причиной моего отхода от патриархии, от официоза», — сказал Кураев.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Андрей Кураев

Чем Кураев планирует заниматься в Чехии

Говоря о том, продолжит ли он свое служение за границей, бывший протодиакон РПЦ обратил внимание, что у него есть связь со Вселенским патриархатом, который может принять его апелляцию.

«Свой небольшой секрет я приоткрыл еще в тот день, когда патриарх якобы лишил меня сана. Предвидя такую возможность, я прежде патриаршей „окончательной бумажки“ перешел в другую епархию. Подробностей не буду рассказывать: не хочу, чтобы патриарший гнев распространялся на кого-то, кроме меня», — сообщил Кураев.

Что Андрей Кураев говорил про СВО

Андрей Кураев на YouTube-канале «Осторожно, Собчак», комментируя спецоперацию на Украине, заявил, что якобы Россия нарушила заповедь «О завтрашнем дне».

«Нам в головы вкладывалась идея закономерности превентивного удара. Мол, если бы мы вчера туда не вошли, там послезавтра были бы солдаты НАТО, например», — сказал он.

Однако бывший служитель церкви не учел, что заповедь «О завтрашнем дне» касается только еды и одежды.

В августе 2022 года суд признал Кураева виновным в дискредитации Вооруженных сил России и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Протокол был составлен за пост в «Живом журнале» о Гражданской войне в России в 1918-1923 годах.

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