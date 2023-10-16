Лишенный сана Кураев внезапно покинул Россию: куда уехал, как простился Бывший протодиакон Кураев сообщил об отъезде из России в Чехию

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Протодиакон Андрей Кураев

Протодиакон Андрей Кураев, которого патриарх Кирилл лишил священного сана полгода назад, намекнул, что покинул Россию. Куда уехал Кураев, как мотивировал решение, что сказал на прощание?

«Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет. Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих, — стоит ее принять», — написал Андрей Кураев в своем Telegram-канале.

Почему Кураев уехал из России

«Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен», — объяснил бывший священнослужитель.

Богослов отметил, что «до некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни». Многие подписчики Кураева сделали вывод, что таким образом богослов намекнул на иммиграцию в Чехию.

«Там [в Праге] еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня (будете смеяться: китайский скутер, но чешской сборки!). Так что по крайней мере проблемы „машины с российскими номерами“ не будет», — добавил Кураев.

Он выразил надежду, что сможет читать лекции в Европе. По словам Кураева, это пока не эмиграция, а сезонная «трудовая миграция»: «Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь».

За что Кураева лишили сана священнослужителя

28 апреля патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана. Тогда сообщалось, что Кураев лишен сана за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния.

Сам бывший протодиакон заявил, что решение патриарха Кирилла о лишении его сана священнослужителя было вполне предсказуемым. Он признался, что не получал большого удовольствия, находясь с Кириллом «в одной компании». Бывший священник выразил мнение, что время расставит все по своим местам.

«Мое отношение к этому спокойное. Действие вполне ожидаемое. Я думаю, что все-таки быть в одной компании с тем, каким себя сделал патриарх Кирилл за последние годы, — это небольшое удовольствие, и, пожалуй, лучше быть в стороне от него. Придут другие времена, другие оценки, и тогда к этой теме можно будет снова вернуться», — сказал Кураев.

По его мнению, лишение сана священника может являться отмашкой для сотрудников силовых структур. Бывший протодиакон считает, что выход из Московской патриархии делает человека более незащищенным. Он назвал нынешнее российское общество феодальным и затруднился обрисовать свою будущую судьбу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Патриарх Кирилл

Что Кураев говорил об Украине

В марте 2022 года, когда в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, а также об изъятии ее недвижимости и иного имущества, Кураев не поверил в реализацию данной идеи.

«Украинская Рада совсем не похожа на нашу Государственную думу. Если в нашу Госдуму вносится некий проект, то он уже согласован с правительством и, скорее всего, будет принят. В Киеве не так. В данном случае два малоадекватных политика решили попиариться. Я убежден, что это далеко не пойдет, есть внятные заявления руководства Украины, что не надо разжигать межрелигиозную рознь, им сейчас не до этого. Это пас для антиукраинской пропаганды, но не более того», — полагал Кураев весной 2022 года.

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