Липкая грязь: Дуров призвал людей отказаться от Netflix и TikTok

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал людей очистить головы от контента, предлагаемого социальными сетями и сервисами сериалов, и «вернуть творческую свободу». Об этом он написал в своём блоге.

По мнению предпринимателя, в настоящее время многие люди питают свой мозг не «фактами, которые помогут изменить мир», а сериалами от Netflix или роликами. предлагаемыми TikTok.

Такая ситуация приводит к тому, что пользователи теряют способность различать вымысел и реальность, размышляют над несуществующими проблемами. Бессмысленный контент соцсетей Дуров назвал «липкой грязью».

Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом, — заявил предприниматель.

По словам Дурова, самым мощным инструментом в мире является человеческий мозг, который следует питать «настоящей информацией». Это поможет в решении фундаментальных проблем, считает предприниматель.

Ранее Павел Дуров раскритиковал iPhone и компанию Apple, назвав владельцев «яблочных» смартфонов цифровыми рабами корпорации из Купертино, а также удалился из Facebook.