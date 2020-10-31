Липецкий священник прокомментировал скандал на похоронах учительницы

https://static.news.ru/photo/5727dc90-1cec-11eb-98e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Священник, который стал участником скандала на отпевании усопшей в селе Кузовлёво в Лев-Толстовском районе Липецкой области, заявил, что не был пьян. Об этом рассказал руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).

Он отметил, что «епархиальное руководство собирает дисциплинарную комиссию, которая будет решать, какие принять меры и применить взыскания».

Предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, как и почему возник этот конфликт, но в любом случае поведение священнослужителя не должно быть таким, — цитирует отца Сергия РИА Новости.

Представитель епархии выразил надежду на то, что предположения о нетрезвом состоянии батюшки не подтвердятся и что родственники скончавшейся женщины «перенервничали и слишком эмоционально всё восприняли».

Ранее NEWS.ru писал, что между священником и близкими умершей от двусторонней пневмонии учительницы во время панихиды возник конфликт. Батюшка отказался отпевать усопшую в открытом гробу, заявив, что все участники процессии заразные, а те обвинили его в пьянстве. Видео инцидента, где обе стороны оскорбляют друг дуга, было обнародовано в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.