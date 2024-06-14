Липецкая епархия высказалась о деле детей священника, поддержавших ВСУ Липецкая епархия: с 2008 года священник Ащеулов не является клириком митрополии

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Священнослужитель Игорь Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии с 2008 года, заявили NEWS.ru в Липецкой епархии. Таким образом там отреагировали на сообщения о передаче в суд уголовного дела троих сыновей Ащеулова, подозреваемых в попытке вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

С 2008 года священник Игорь Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии. Он являлся клириком Липецкой епархии до 2008 года, с тех пор о нем ничего не известно, — заявили в епархии.

Главная военная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение и передала в военный суд дело троих сыновей липецкого священнослужителя Игоря Ащеулова. Их задержали в Курской области при попытке незаконно пересечь госграницу с Украиной. По данным следственных органов, братья намеревались вступить в ВСУ и воевать на их стороне против России.

Ранее в Ивановской области арестовали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре в регионе. 54-летний мужчина собирал сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

Планировавшего вступить в ряды ВСУ жителя Бурятии ранее осудили за госизмену. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Как уточнили в ФСБ, мужчину задержали на территории Кемеровской области, когда он ехал в сторону Украины.