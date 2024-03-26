Полиция заинтересовалась поддержавшей теракт в «Крокусе» липчанкой Полиция проверит липчанку за слова про трагедию в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала следственные органы России наказать женщину-стримера из Липецка, которая во время трансляции в соцсетях заявила, что террористам из «Крокус Сити Холла» следовало убить больше людей. Липчанка в ходе трансляции с обилием нецензурной брани поддержала террор в концертном зале, после чего добавила, что «нужно вообще вырезать пол-Москвы». Стример также сетовала на происходящее в Белгороде и упомянула события в зоне СВО.

Даже слово тварь не подходит. Это... какие-то выродки... В общем, оно — стример из Липецка. Оно возмущено, что террористы в «Крокусе» убили «мало москвичей», — пишет Поплавская.

Актриса считает, что женщина на видео не должна лишь принести извинения. По мнению Поплавской, сказанное стримером должно рассматриваться в рамках Уголовного кодекса РФ. В управлении информполитики Липецкой области сообщили изданию «Подъём», что в инциденте уже разбираются правоохранители, и назвали поведение местной жительницы отвратительным и омерзительным.

Насколько известно, инцидентом занимаются правоохранительные органы, в том числе и установлением состава семьи.Что же касается этичности, здесь слово такое использовать даже неуместно, потому что это отвратительно и омерзительно, — подчеркнули в управлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто позволяет себе злорадствовать над терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибли 139 человек. Он добавил, что расследование продолжается. Версии произошедшего будут озвучены тогда, когда следствие посчитает это необходимым.