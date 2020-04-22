Лингвисты объяснили, когда COVID-19 официально напишут по-русски

https://static.news.ru/photo/457c8012-8490-11ea-aad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/15734951-15734951

Медицинский термин COVID-19 (COronaVIrus Disease-19 — коронавирусная болезнь 2019 года) в научных текстах необходимо писать латиницей. Допустимо использовать форму КОВИД-19, однако слово «ковид» с последующим склонением пока применять рано, считают лингвисты.

Это, безусловно, требует какого-то времени, и официальная некая регистрация произойдёт позднее, когда появится новое издание словаря или какие-то рекомендации, — считает ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

По её словам, новые выражения и термины закрепляются в обществе намного быстрее, чем обновляются словари. Издания фиксируют самый распространённый вариант, пишут «Невские новости».

Ранее власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.

В феврале полиция Ашхабада оштрафовала местную жительницу, появившуюся на улице в медицинской маске. Возвращавшаяся с работы женщина хотела уберечься от болезни, однако её действия стражи порядка расценили как провокацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слово «корона» может вызывать негативные ассоциации после вспышки COVID-19. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано 5236 новых случаев заражения. Днём ранее прирост составил 5642 человека. Таким образом, общее количество инфицированных в стране составляет около 58 тысяч человек. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.