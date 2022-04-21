Лингвист рассказала, как изменилось использование матерных слов

За последние 25 лет использование матерной лексики сильно изменилось, а её границы сместились, рассказала доцент Института лингвистики РГГУ Татьяна Базжина «Радио 1». Так, теперь считают допустимым ругаться в компании мужчин и женщин, чего раньше не было. Подростки же матерятся, пытаясь отделиться от взрослых и быть самими собой, объяснила она.

Никогда до этого нельзя было использовать мат в смешанной компании, где есть мужчина и женщина. Сейчас это изменилось. То, что подростки в общении между собой всегда использовали сленг и мат, — это психологическая особенность подросткового сообщества. Они хотят обособиться от взрослых, быть самими собой, а также проверить допустимость этого. Это такой вид социальной адаптации, — сказала Базжина.

Она назвала мат частью русской культуры, которой её носитель должен владеть. При этом важно понимать, когда ругаться уместно, отметила Базжина. Если человек матом просто разговаривает, это проблема, ему не хватает словарного запаса.

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