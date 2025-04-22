Нежнейшее лимонное печенье с кокосом! Это воздушное печенье буквально тает во рту! Лимонная свежесть в сочетании с кокосовой ноткой создаёт идеальный баланс вкуса. А главное — минимум ингредиентов и максимум удовольствия!
Ингредиенты (на 10 шт.)
- 190 г рикотты (нежная текстура!)
- 1 яйцо
- 40 г цельнозерновой рисовой муки
- 35 г кокосовой муки (можно заменить рисовой)
- 10 г кокосовой стружки
- 4 г разрыхлителя
- 20 мл лимонного сока + цедра (или 1 капля эфирного масла лимона)
- Подсластитель по вкусу (стевия, эритрит)
- Щепотка ванилина и соли
Приготовление
1. Тесто. В миске смешайте рикотту, яйцо, лимонный сок и цедру. Добавьте сухие ингредиенты: муку, стружку, разрыхлитель, ванилин и соль. Замесите однородное тесто (оно будет мягким, но пластичным).
2. Формовка. Сформируйте 10 шариков, слегка приплюсните их в лепёшки. Выложите на пергамент, посыпьте кокосовой стружкой для красоты.
3. Выпечка: 180 °C, 20–25 минут до лёгкого румянца. Дайте остыть — печенье станет ещё нежнее! Подавайте с чаем или кофе — напитки идеально раскрывают вкус!
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