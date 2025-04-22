Лимонное печенье с кокосом! 10 минут на замес — и лакомство уже в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейшее лимонное печенье с кокосом! Это воздушное печенье буквально тает во рту! Лимонная свежесть в сочетании с кокосовой ноткой создаёт идеальный баланс вкуса. А главное — минимум ингредиентов и максимум удовольствия!

Ингредиенты (на 10 шт.)

190 г рикотты (нежная текстура!)

1 яйцо

40 г цельнозерновой рисовой муки

35 г кокосовой муки (можно заменить рисовой)

10 г кокосовой стружки

4 г разрыхлителя

20 мл лимонного сока + цедра (или 1 капля эфирного масла лимона)

Подсластитель по вкусу (стевия, эритрит)

Щепотка ванилина и соли

Приготовление

1. Тесто. В миске смешайте рикотту, яйцо, лимонный сок и цедру. Добавьте сухие ингредиенты: муку, стружку, разрыхлитель, ванилин и соль. Замесите однородное тесто (оно будет мягким, но пластичным).

2. Формовка. Сформируйте 10 шариков, слегка приплюсните их в лепёшки. Выложите на пергамент, посыпьте кокосовой стружкой для красоты.

3. Выпечка: 180 °C, 20–25 минут до лёгкого румянца. Дайте остыть — печенье станет ещё нежнее! Подавайте с чаем или кофе — напитки идеально раскрывают вкус!

Ранее мы делились рецептом печенья «Ушки» с корицей. Готовим быстро из слоеного теста.