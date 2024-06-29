Лимон и водка избавят от запаха пота в жару: вот что надо сделать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проблема потливости особенно остро ощущается летом. При этом некоторые люди не могут добиться сухости и отсутствия запаха даже с помощью дорогих дезодорантов.

Однако есть народное средство, которое поможет справиться с потливостью. Оно выйдет дешевле, чем магазинные дезодоранты.

Возьмите 50 мл спирта, разведите его водой наполовину. Можно использовать водку, ее разводить не нужно. В спиртовой раствор отправьте несколько капель лимонного сока или эфирного цитрусового масла. Полученным раствором протирайте подмышки несколько раз в день с помощью ватного диска.

Ранее эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала, что после приготовления рыбных блюд на руках и рабочих поверхностях остается неприятный запах, избавиться от которого поможет, в частности, лимонный сок. По ее словам, еще одним простым способом решения проблемы является уксус.

До этого NEWS.ru рассказал, как в жару обойтись без кондиционера. Сильная жара в квартире может негативно сказываться на самочувствии человека, а установить в жилище кондиционер может позволить себе не каждый. Однако есть способ справиться с духотой, и вот что делают жители знойной Индии.