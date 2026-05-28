Лилейники больше не мельчают и цветут гуще — дачники раскрыли важный майский секрет

Лилейники больше не мельчают и цветут гуще — дачники раскрыли важный майский секрет

Лилейники давно полюбились дачникам за яркое цветение и удивительную неприхотливость. Эти цветы способны расти почти без ухода, но если уделить им немного внимания весной, клумба летом будет выглядеть намного пышнее. Несколько простых процедур помогают растению выпускать больше бутонов и дольше сохранять декоративный вид.

Главная ошибка многих садоводов — слишком густые посадки. Со временем кусты сильно разрастаются, и цветение становится слабее. Опытные дачники советуют делить лилейники даже весной, когда листья уже отросли примерно на 10–15 сантиметров. Для этого куст аккуратно разрезают лопатой на две части и рассаживают. После пересадки растения важно хорошо полить, а для быстрого укоренения можно добавить в воду немного «Корневина».

Особое внимание стоит уделить влаге. В мае лилейники начинают активно формировать цветоносы, поэтому редкие поверхностные поливы им не подходят. Лучше поливать реже, но обильно, а сверху замульчировать почву травой, торфом или компостом. Это поможет сохранить влагу и защитит корни от перегрева.

Для пышного цветения лилейники также подкармливают золой, зеленым настоем или монофосфатом калия. Некоторые садоводы добавляют в раствор немного борной кислоты — буквально 2–3 грамма на ведро воды.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после деления кустов цветоносов стало заметно больше. Дополнительно она советует вовремя удалять увядшие цветки, чтобы растение не тратило силы на образование семян.

Ранее сообщалось, что иногда огород выглядит ухоженным, а урожай все равно падает. Причина может быть не в уходе, а в самих растениях: некоторые культуры истощают землю и мешают соседям расти.