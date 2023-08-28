Ликвидирован элитный снайпер ВСУ Горук: каких еще стрелков уничтожили ВС РФ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали украинского элитного снайпера Владимира Горука на Запорожском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Что известно о бойце ВСУ?

Что известно об украинском снайпере Владимире Горуке

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВС РФ ликвидировали украинского снайпера Владимира Горука. Он уточнил, что украинский боец был убит на Запорожском направлении.

«В зоне СВО ликвидирован украинский снайпер Владимир Горук. Уничтожен на Запорожском направлении», — написал Поддубный в авторском Telegram-канале.

По информации украинских средств массовой информации, ликвидированный военнослужащий родом из поселка Бытков Ивано-Франковской области. Ему было 34 года.

Какие еще украинские бойцы были ликвидированы в ходе СВО

Бойцы российской группировки «Отважные» смогли 7 августа ликвидировать девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении. Украинские издания сообщали, что Молния якобы была старшим боевым медиком аэромобильной роты. В ее обязанности входила стабилизация раненых солдат ВСУ в зоне СВО, она отвечала за их передачу на медицинскую эвакуацию.

В конце декабря 2022 года Филипьева заявляла, что ждала перехода в новое подразделение и хотела вернуться на фронт. До этого она служила в 24-й отдельной механизированной бригаде, а затем оказалась в Интернациональном легионе обороны Украины.

В январе 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил Молнии «Стальной крест». Этот знак бойцам украинской армии дается исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций», внешне напоминает медаль нацистской Германии «Железный крест».

Снайпер спецназа «Ахмат» с позывным именем Аид в мае текущего года рассказал, что в ходе СВО вступил с одной из украинских снайперш в дуэль, которая длилась несколько недель.

«Трудно описать, с каким азартом я охотился за ней. Однажды мы крутились в танце смерти два часа, обмениваясь редкими выстрелами, будто строчками из переписки. Но в той схватке не было победителя. Через некоторое время „Егерей“ (подразделение ВСУ, где числилась Горгона. — NEWS.ru) перебросили на Донецкий фронт. Позднее я узнал, что Горгона погибла: в начале этого года в ходе штурма она была ранена осколками минометного снаряда, а потом ликвидирована пулей моего коллеги», — рассказал он RT.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в апреле 2022 года сообщил, что бойцы ВС РФ убили в Мариуполе украинскую снайпершу Елену Белозерскую. По информации источника, ей было 42 года. Она служила в морской пехоте ВСУ. Официального подтверждения этим данным не было.

28 августа в Telegram-канале «Архангел спецназа» появилась информация, что военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ ликвидировали бойца элитного подразделения ВСУ в ходе боевых действий. По данным канала, речь шла о солдате 95-й бригады Вооруженных сил Украины. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что он был ликвидирован одним выстрелом с использованием винтовки с тепловизионным прицелом.

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