Ликвидатор раскрыл страшные детали катастрофы на Чернобыльской АЭС Ликвидатор Гришин: Чернобыльская катастрофа стала одной из причин развала СССР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Президент союза «Чернобыль России» Вячеслав Гришин заявил NEWS.ru, что самое страшное о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС участники операции узнали позже, когда коллеги начали заболевать после возвращения из зоны отчуждения. По его словам, подъем был в шесть утра, а воинская часть находилась от ЧАЭС в 60 километрах. Гришин также заявил, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала одной из причин развала Советского Союза.

Подъем как в армии — в шесть утра. Воинская часть в 60 км от ЧАЭС. Страшно было потом, когда люди вернулись и начали болеть. Пошли слухи, люди начали скрываться, чтобы туда не попасть. Ликвидация шла дольше, чем длилась Великая Отечественная. Чернобыльская катастрофа стала одной из причин развала СССР. Было затрачено много сил и финансовых средств, было сильно испорчено настроение людей в обществе, и была испорчена безупречная репутация советской атомной энергетики, — добавил Гришин.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01:23:40 по московскому времени. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.