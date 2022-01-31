Ликсутов рассказал о перспективах системы Face Pay в московском транспорте

До 15% пассажиров будут пользоваться платёжной системой Face Pay в московском транспорте в ближайшие три года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в нынешнем году система Face Pay появится на Московском центральном кольце, а в 2023 году — на МЦД. Также её элементы появятся и в наземном городском транспорте.

Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три года количество пассажиров, которые выберут Face Pay, вырастет где-то до 15%, — сказал Ликсутов.

Ранее заммэра Москвы уточнил, что внедрить систему Face Pay для оплаты проезда на Московском центральном кольце планируется летом 2022 года, а до конца года начнётся аналогичный пилотный проект на МЦД и наземном транспорте. Также возможность проезда по биометрическим данным появится для отдельных категорий граждан.

Между тем сдача данных для оплаты «лицом» может привести и к неожиданным последствиям. Так, президент аналитической компании «Крибрум», член СПЧ Игорь Ашманов рассказал, что его знакомый сдал биометрию для оплаты проезда в метро, но с помощью этих данных его начали штрафовать за проезд без маски. В свою очередь советник президента, председатель СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что гражданин должен иметь возможность отозвать свои данные в случае необходимости. Президент InfoWatch Наталья Касперская предложила запретить собирать биометрические данные в единую базу для предотвращения таких случаев.