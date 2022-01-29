Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что летом этого года граждане получат возможность оплатить проезд банковской картой на всех турникетах в столичном метрополитене. Он отметил, что такая система оплаты начала работать в метро в 2016 году, пишет РИА Новости.

Ещё одна задача — летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты, — сказал он.

Заммэра также отметил, что на текущий день порядка 900 тысяч москвичей ежедневно пользуются системой оплаты проезда банковскими картами. Ликсутов подчеркнул, что россияне достаточно быстро привыкают к инновациям, которые облегчают жизнь, чем отличаются от других жителей Европы.

Мы говорили с коллегами из Берлина, у них на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но очень маленький процент людей ей пользуется, — сказал чиновник.

Ранее Ликсутов рассказал, что летом 2022 года планируется внедрить на МЦК систему оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay. В метро аналогичная система была запущена в октябре прошлого года.