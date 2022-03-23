Ликсутов анонсировал замену чипов в картах «Тройка» на российские аналоги

Полностью российский чип для карты «Тройка» проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство. Об этом в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщил его глава Максим Ликсутов. По словам чиновника, переход на новый российский чип никак не скажется на функционале карты, также альтернативой ей может стать функция Face Pay.

Пассажиры смогут использовать все возможности «Тройки», как и раньше, — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что на складах присутствует достаточное количество карт, их дефицита «нет и в будущем не будет». Также пассажиров обещают избавить от проблем при оплате проезда в других регионах — партнёрах Москвы по единой билетной системе.

Ранее сообщалось, что чипы голландской компании NXP для карт «Тройка» могут стать недоступны из-за санкций. В столичном метро заявили, что запасов карт «для текущего спроса» достаточно, но призвали переходить на оплату банковскими картами и Face Pay.

Как рассказал гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин, в качестве альтернативы метрополитен сможет закупать для «Тройки» чипы отечественного производства, которые ранее использовались только в одноразовых проездных. По его словам, чип производства NXP стоили около 56 рублей, тогда как отечественные производители могли предложить карты с чипом за 25 рублей, к тому же метрополитен не использовал все возможности, заложенные в чипах NXP.