Лига безопасного интернета заявила о росте числа фейков про вакцинацию в РФ

https://static.news.ru/photo/b920d2ac-3f7f-11eb-bc67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Лига безопасного интернета (ЛБИ) зафиксировала в соцсетях и мессенджерах увеличение количества фейковых сообщений о вакцинации и новогоднем локдауне в РФ на фоне пандемии COVID-19, заявила руководитель организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. По её словам, с середины ноября 2020 года добровольцы из ЛБИ и Национального центра помощи детям нашли 2722 лживые публикации.

Распространяются ложные публикации как в России, так и за её пределами. Вместе с тем в последние дни активно распространяется недостоверная информация о полном локдауне в России в новогодние праздники, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что большая часть подобных сообщений в Сети связана с якобы принуждением граждан к вакцинации. Кроме того, фейки за пределами РФ пытаются убедить юзеров в «неэффективности» российского препарата «Спутник V» от COVID-19.

Летом 2020 года в Интернете появился документ, озаглавленный «Протокол терапии у пациентов с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе». Минздрав отрицает его создание. Протокол, который приписывается Минздраву, содержит рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. При этом он имеет некоторое сходство с настоящими инструкциями ведомства для врачей. Однако медики считают, что советы по лечению в этом «документе» могут навредить.

Как писал NEWS.ru, за фейк о коронавирусе на 20 тысяч рублей была оштрафована жительница Свердловской области. Публикацию ложной информации она объяснила желанием напугать общественность, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции.