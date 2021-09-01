Лифт с женщиной и ребёнком пролетел пять этажей в свободном падении

В Москве женщина с новорождённым ребёнком пролетела пять этажей в свободном падении из-за неисправного лифта. Она написала заявление в управляющую компанию. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Инцидент произошёл в ЖК «Спутник» на западе столицы. Татьяна Cафина с четырёхмесячной дочкой выходила на прогулку. Лифт, в который они сели, спустился с 31-го на один этаж, замер, а затем резко полетел вниз. Лишь на двадцать пятом его остановил страховочный механизм.

Отмечается, что насмерть перепуганная женщина сразу же написала заявление в управляющую компанию. Там ей пообещали разобраться с проблемой.

Ранее в МЧС рассказали, что если лифт остановился, то пугаться не надо, кабина «никогда не упадёт», так как оборудована специальным устройством — уловителями. Техника автоматически тормозит, как только лифт набирает скорость выше заданной.

Ранее сообщалось, что 15 июня на северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошло обрушение лифта. Кабина упала с 13-го этажа, в результате чего погиб рабочий. Он ремонтировал лифт.