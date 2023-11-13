Лиепа против Литвы: кто из знаменитостей лишился паспорта за поддержку РФ Литва собралась лишить гражданства Илзе Лиепу за поддержку СВО и Путина

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Илзе Лиепа

Народная артистка России балерина Илзе Лиепа может лишиться гражданства Литвы. Министерство внутренних дел республики уже обязало департамент миграции начать соответствующую процедуру. Какие подробности известны?

Почему Лиепу хотят лишить гражданства Литвы

Сотрудники департамента обратились к «компетентным ведомствам» с просьбой оценить высказывания Илзе Лиепы в соцсетях.

Источники утверждают, что поводом для проверки послужили слова балерины о президенте России Владимире Путине и спецоперации. Ранее она поблагодарила ВС РФ за проведение СВО, а также заявила, что доверяет российскому лидеру.

«И хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем. Это очень скорбно, нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода», — говорила артистка в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Согласно действующему в Литве законодательству, власти страны имеют право лишить человека приобретенного гражданства, если он публично поддерживает государство, угрожающее интересам республики или другой страны Евросоюза.

Балерина — дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы. Гражданство Литвы она получила в порядке исключения в 2000-х годах.

Как на новость отреагировали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что решение властей Литвы лишить гражданства Илзе Лиепу за поддержку Владимира Путина в очередной раз доказывает тот факт, что в странах Прибалтики продолжается «истерия по отношению к русскому народу».

«Очевидно, у Литвы есть претензии к общественной позиции артистки Илзе Лиепы. Хотя то, что человек имеет эту позицию, — это здорово и заслуживает уважения. В России назвали бы дикостью ситуацию, когда человека лишают гражданства только за высказанные им мысли. Это тоже заслуживает уважения, поэтому играет в нашу пользу. Эта ситуация в очередной раз подтверждает тот факт, что в Литве и странах Прибалтики продолжается истерия по отношению к России и русскому народу», — заявил он NEWS.ru.

Кого из знаменитостей лишили гражданства из-за поддержки РФ

В сентябре литовского гражданства лишилась фигуристка Маргарита Дробязко, указ об этом подписал президент Гитанас Науседа. На данном решении настаивала комиссия по делам гражданства из-за публичной поддержки спортсменки действий РФ.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Маргарита Дробязко и Алексей Яшин

Власти республики также отметили, что Дробязко тесно общается с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Фигуристка в ответ заверила, что занимается не пропагандой, а распространением «света, культуры и добра».

Незадолго до случившегося Дробязко опубликовала открытое письмо, в котором сообщила, что не пойдет на предательство России. Она написала, что если для сохранения литовского паспорта ей предложат отказаться от «семьи, страны, профессии и верных друзей», то это не ее путь.

Кого из знаменитостей хотят лишить российского гражданства

Сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала лишить актрису Наталию Орейро российского гражданства, которое она получила в 2021 году. Члены общественной организации обратились в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел РФ. Причиной такого требования стало участие актрисы в ЛГБТ-параде в Аргентине.

Также они напомнили, что Орейро принимала участие в других подобных мероприятиях, а в 2022 году снялась обнаженной с ЛГБТ-символикой на сапогах и опубликовала снимок в соцсетях. По мнению активистов, артистка нарушила Конституцию России, в связи с чем должна понести наказание.

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