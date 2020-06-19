Лидию Михееву вновь избрали секретарём Общественной палаты

https://static.news.ru/photo/48200322-b206-11ea-8910-fa163e074e61_660.jpg Лидия Михеева Фото: oprf.com

Руководителем Общественной палаты была избрана действующий секретарь Лидия Михеева. Её кандидатура поддержана большинством голосов, воздержался один участник.

Решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ. Полномочия нового состава под её руководством продлятся до 2023 года.

Председательствующий член ОП Вячеслав Бочаров поздравил её с переизбранием, передаёт ТАСС.

Михеева поблагодарила за доверие и выразила надежду на будущую плодотворную работу.

Спасибо вам огромное за доверие, благодарю за то, что наше с вами взаимодействие с теми, кто в прежнем созыве, действительно было очень интересным и плодотворным. Я надеюсь, что нам есть над чем работать и в новом созыве, — сказала секретарь ОП.

Накануне был оглашён список нового состава ОП РФ. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%, состав президентской — на 50%, региональной квоты — на 45%.

Лидия Михеева стала новым руководителем Общественной палаты России 9 декабря. Это решение приняли члены ОП путём голосования на пленарном заседании. Сообщалось, что Михеева — авторитетный юрист, работала в структурах Государственной думы, выступала юридическим консультантом.