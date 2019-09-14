Главы государств и правительств зарубежных стран поздравили российского премьера Дмитрия Медведева с днём рождения.
Главу кабмина РФ поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его предшественник Нурсултан Назарбаев, глава кабмина Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер Узбекистана Абдулла Арипов, говорится в сообщении на
Кроме того, в адрес Медведева поступили поздравления от президента Южной Осетии, премьера Госсовета КНР, премьер-министра Таджикистана, а также других лидеров государств и правительств.
Ранее News.ru писал, что Медведева с днём рождения поздравили его белорусский коллега Сергей Румас и сербский лидер Александр Вучич.
Он родился 14 сентября 1965 года.