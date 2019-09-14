https://static.news.ru/photo/84227fa8-d6f1-11e9-a7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Главы государств и правительств зарубежных стран поздравили российского премьера Дмитрия Медведева с днём рождения.

Главу кабмина РФ поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его предшественник Нурсултан Назарбаев, глава кабмина Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер Узбекистана Абдулла Арипов, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Кроме того, в адрес Медведева поступили поздравления от президента Южной Осетии, премьера Госсовета КНР, премьер-министра Таджикистана, а также других лидеров государств и правительств.

Ранее News.ru писал, что Медведева с днём рождения поздравили его белорусский коллега Сергей Румас и сербский лидер Александр Вучич.

Он родился 14 сентября 1965 года.