Лидеру рок-группы «Ногу свело!» грозит штраф за дискредитацию ВС России

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

В отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Хорошевского районного суда, где зарегистрировали документ. Рокеру грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В суде 13 марта, сегодня, зарегистрирован административный протокол в отношении Покровского Максима Сергеевича, — сообщили в пресс-службе.

В суде добавили, что заседание состоится 27 марта.

В июне в отношении музыканта уже проводилась проверка по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Причиной для ее проведения стала жалоба россиянина Дмитрия Сергиенко. Мужчина обвинил Покровского в том, что он высказывает оскорбления в отношении российской армии.

Кроме того, сообщалось, что внимание правоохранительных органов привлекла песня коллектива «Поколение Z». Ролик на композицию проверяли на предмет экстремизма.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев отправил письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом запретить концерт группы «Ногу свело», который должен пройти 7 июля на площадке Roof Place. По мнению Гусева, Покровский оскорбляет собственный народ и родину, а потому выход на российские площадки для него должен быть закрыт.