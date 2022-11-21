Лидеру хакерской группировки Lurk сократили срок тюрьмы Лидеру хакерской группировки Lurk Козловскому на восемь месяцев сократили срок в колонии

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Константин Козловский

Свердловский областной суд сократил на восемь месяцев срок лишения свободы лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому, сообщил его адвокат Федор Акчермышев в интервью ТАСС. По его словам, такое решение было принято из-за истечения срока давности по статьям 273 и 272 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Суд изменил приговор и снизил срок лишения свободы в колонии строгого режима Константину Козловскому с 14 лет до 13 лет и 4 месяцев в связи с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности по ст. 273 и 272 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Неправомерный доступ к компьютерной информации»), — сказал Акчермышев.

При этом, как отметил адвокат, гособвинение просило апелляционную инстанцию увеличить срок наказания до 18 лет.

Также Акчермышев добавил, что прокурором не были предоставлены доказательства причастности Козловского к обвинению. По его словам, в деле о преступлениях в сфере компьютерной информации с использованием компьютерных программ не было исследовано ни одного вещественного доказательства, электронного устройства и компьютера. Адвокат подчеркнул, что планирует обжаловать решение.

В пресс-службе областного суда уточнили, что от наказания по статьям 273 и 272 УК РФ также освобождены еще 18 человек, помимо Козловского. Суд также отменил арест, наложенный на квартиру лидера хакерской группировки.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в создании преступного сообщества, похитившего 1,26 млрд рублей со счетов крупных российских банков. Сам Козловский в ходе процесса утверждал, что был завербован сотрудниками ФСБ.