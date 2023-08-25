Лидер «Несчастного случая» получил штраф за оскорбление полицейского Суд оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» на 20 тысяч рублей

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Алексей Кортнев

Мировой суд Новосибирска оштрафовал лидера музыкальной группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции. Ранее певцу предъявили обвинения по уголовной статье об оскорблении представителя власти. После вынесения решения о штрафе суд освободил Кортнева от уголовной ответственности.

Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района г. Новосибирска <...> прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А.А. <...> в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. <...> Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства, — говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте».

Уголовное дело в отношении певца было возбуждено после инцидента, произошедшего в феврале 2023 года. Музыкант давал концерт в одном из кафе Новосибирска, куда пришли сотрудники полиции и пожарные. Они заявили о задымлении в здании. Кортнев, «будучи недовольным отменой выступления», показал неприличный жест в адрес капитана полиции.

Позднее певец извинился перед офицером и возместил ему 70 тысяч рублей. Также он передал 10 тысяч рублей фонду «Все для победы». Прокуратура возражала против освобождения Кортнева от уголовной ответственности, однако суд встал на его сторону.

В апреле Кортнев утверждал, что готов доказывать свою невиновность, если возбужденное против него уголовное дело дойдет до суда. По словам музыканта, у него не было никакого конфликта с сотрудником правоохранительных органов, все это просто выдумка.