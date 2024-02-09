Лидера «Левого фронта» признали террористом и экстремистом Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в список террористов и экстремистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Удальцов

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов внесен в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Басманный суд Москвы арестовал его до 15 февраля.

В конце декабря Удальцова задержали на Красной площади во время акции. Мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. По словам Удальцова, во время акции присутствующие, помимо красных флагов, поднимали символику «Левого фронта». Координатора движения доставили в ОВД «Китай-город».

Спустя несколько недель стало известно, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело из-за его высказываний в Интернете. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в его квартире и изъяли электронные носители и гаджеты. По словам координатора «Левого фронта», его обвинили в размещении постов в поддержку «ребят из Уфы», арестованных по делу о создании террористического общества. Удальцов свою вину не признал.

До этого в реестр террористов и экстремистов включили руководителя Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилла Буданова. Он числится в перечне Росфинмониторинга под номером 2763. Помимо Буданова, в реестр также попал главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.