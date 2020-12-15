Лидера ЛДПР представили в образе героя игры Cyberpunk 2077

https://static.news.ru/photo/f20c6c74-3ec7-11eb-b509-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: zhirinovskiy/instagram.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в Instagram коллаж, где он представлен в образе героя компьютерной игры Cyberpunk 2077.

Политика она во всём, даже, казалось бы, в таких отвлечённых вещах, как компьютерные игры. Вот народное творчество на тему новой игры Cyberpunk 2077 с моими образами, — написал Жириновский.

Коллаж представляет собой скриншот момента, где игроку необходимо выбрать характер персонажа из трёх вариантов. При этом под опциями «кочевник», «дитя улиц» и «корпорат» размещены фото Жириновского верхом на лошади, на мотоцикле и в деловом костюме соответственно.

Политик поинтересовался мнением пользователей о коллаже, на что те ответили, что он «жжёт», предложили ему запустить трансляцию по прохождению игры, а также выразили желание поиграть с озвучкой главного героя Жириновским.

Ролевая ига Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED вышла 10 декабря. Она является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020» Майка Пондсмита. События разворачиваются в вымышленном городе будущего. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.

На разработку игры было потрачено свыше $120 млн. Релиз неоднократно переносилась, но создателям игры всё же не удалось избежать скандала из-за проблем, с которыми столкнулись пользователи консолей Xbox One и PlayStation 4.

Как писал NEWS.ru, в российской локализации персонажей игры озвучивали Настя Ивлеева, Элджей Данила Поперечный и Наталья Гудкова.