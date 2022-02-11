Лидера КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали

Глава КПРФ Геннадий Зюганов лёг в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Отмечается, что в этом медучреждении находится заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Геннадий Зюганов на несколько дней лёг в больницу для профилактики, — цитирует Ющенко агентство.

Ющенко отметил, что данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации, а также перенесённых политиком в течение последних нескольких лет оперативных медицинских вмешательств. По словам пресс-секретаря, Зюганов по совету врачей был превентивно помещён в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания».

В КПРФ отмечают, что сейчас делается все, чтобы исключить любую возможность заражения политика коронавируcом. При этом, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер компартии будет выписан.

Ранее ЛДПР опровергла появившиеся в CМИ новости о том, что Жириновский, который с 2 февраля госпитализирован, переcтал узнавать окружающих. Также партия сделала официальное заявление о том, что политик скоро вернётся к полноценной работе.