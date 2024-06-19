Лидера группы 2RBINA 2RISTA отправили в спецприемник

Фото: vk.com/ranto

Ранис Гайсин

Лидера группы 2RBINA 2RISTA отправили под арест на 10 суток по обвинению в экстремизме, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Решение принял Преображенский суд Москвы, Ранис Гайсин был отправлен в спецприемник.

По информации Мосгорсуда, прокуратура обнаружила в треках музыканта некоторую экстремистскую символику, его композиции были доступны публично. Ранее Гайсин получил штраф в размере 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Недавно он завершил тур по России со своей группой в начале июня.

Ранее сообщалось, что на фронтмена 2rbina 2rista завели административное дело о пропаганде наркотиков. По данным канала, протокол в отношении лидера группы поступил в Никулинский суд Москвы. Авторы канала отмечали, что Гайсину грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

До этого рэпер Птаха (Давид Нуриев) что требования движения «Ветераны России» отменить концерты рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в РФ за критику военной операции на Украине являются бредом. Исполнитель заступился за коллегу, отметив, что Конституция России гарантирует всем россиянам право на свободу слова. Он призвал общественников прекратить преследование российских артистов, объяснив, что россиян заставляют слушать музыку, которая им не интересна.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.