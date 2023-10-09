У Юрия Шевчука случился инфаркт Baza: у лидера «ДДТ» Юрия Шевчука случился инфаркт

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Telegram-канал Baza сообщает, что у певца, композитора и лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука случился инфаркт. По данным канала, по этой причине концерты музыкального коллектива переносят на начало 2024 года.

По информации Baza, Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре этого года. Врачи назначили певцу курс реабилитации, который он будет проходить до середины декабря.

Группа «ДДТ» должна была отправиться в тур в конце октября. В рамках гастролей музыканты планировали посетить Тель-Авив, однако об отмене мероприятия заявил Шевчук 7 октября.

Весной 2023 года «ДДТ» отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда Шевчук рассказал NEWS.ru, что это произошло не по вине группы.

Ранее композитора Игоря Николаева поместили в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Врачи оценили состояние артиста как тяжелое и вскоре перевели его в реанимацию. У артиста была нарушена работа сердца — ритм то учащался, то становился реже. Результаты ЭКГ показали следы инфаркта.

Николаеву провели операцию по коронарному шунтированию артерии. Серьезные проблемы с сердцем у певца возникли еще в январе этого года. Тогда ему поставили два стента, стабилизировали его состояние и выписали композитора из медицинского учреждения.