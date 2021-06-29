Иностранных работников необходимо вакцинировать на таких же условиях, как и всех граждан РФ. В противном случае в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в подмосковном посёлке Сахарово, где стартовала прививочная кампания для этой категории, не избежать столпотворений и ухудшения эпидемиологической обстановки. Такое мнение в своём Facebook высказал председатель профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Профсоюзный лидер напомнил, что с 1 мая по 15 июня ежедневно по 10 тысяч мигрантов стояли в очередях за патентами, занимая места с ночи. По его подсчётам, 450 тысяч человек «отстояли многочасовые очереди, чтобы подать документы, а через несколько дней эти же люди отстояли такую же очередь, чтобы получить свои патенты», подвергаясь высокому риску заражения коронавирусом.
Грядёт поголовная вакцинация работников сферы гостиничного и ресторанного бизнеса. Здесь заняты сотни тысяч трудовых мигрантов. Если открыть для них ограниченное количество пунктов вакцинации, повторится майская история с многочасовыми очередями без всякой социальной дистанции, — прогнозирует Каримов.
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Стоимость их вакцинации составляет только десятую часть их налогов в бюджет, — подчёркивает лидер профсоюза.
В отличие от российских граждан, работающие в стране рабочие-мигранты имеют возможность вакцинироваться не бесплатно, а только лишь
Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня подготовить доклад о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев.