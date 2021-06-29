Иностранных работников необходимо вакцинировать на таких же условиях, как и всех граждан РФ. В противном случае в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в подмосковном посёлке Сахарово, где стартовала прививочная кампания для этой категории, не избежать столпотворений и ухудшения эпидемиологической обстановки. Такое мнение в своём Facebook высказал председатель профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

Профсоюзный лидер напомнил, что с 1 мая по 15 июня ежедневно по 10 тысяч мигрантов стояли в очередях за патентами, занимая места с ночи. По его подсчётам, 450 тысяч человек «отстояли многочасовые очереди, чтобы подать документы, а через несколько дней эти же люди отстояли такую же очередь, чтобы получить свои патенты», подвергаясь высокому риску заражения коронавирусом.

Грядёт поголовная вакцинация работников сферы гостиничного и ресторанного бизнеса. Здесь заняты сотни тысяч трудовых мигрантов. Если открыть для них ограниченное количество пунктов вакцинации, повторится майская история с многочасовыми очередями без всякой социальной дистанции, — прогнозирует Каримов.

Он предлагает вакцинировать иностранных работников бесплатно и в тех же пунктах, где делают прививки и гражданам РФ. Активист подчёркивает, что мигранты ежегодно пополняют московский бюджет на 15–18 млрд рублей.

Стоимость их вакцинации составляет только десятую часть их налогов в бюджет, — подчёркивает лидер профсоюза.

В отличие от российских граждан, работающие в стране рабочие-мигранты имеют возможность вакцинироваться не бесплатно, а только лишь отдав за однокомпонентную прививку «Спутник Лайт» 1300 рублей (оплачивать и получать сертификаты на сотрудников должен работодатель ). В Москве они могут сделать прививку в ММЦ в посёлке Сахарово. Как рассказал 28 июня столичный градоначальник Сергей Собянин, массовая вакцинация иностранных работников станет доступной там через 10 дней.

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня подготовить доклад о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев.