Лидер преступного мира РФ: кто такой Шакро Молодой, получивший УДО

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Захарий Калашов (Шакро Молодой)

В Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края удовлетворили ходатайство 70-летнего криминального авторитета Захария Калашова об условно досрочном освобождении. Преступник, известный по кличке Шакро Молодой, подал на УДО из-за плохого состояния здоровья. Кто такой Калашов, по каким делам его осудили и что будет с ним после выхода из тюрьмы — в материале NEWS.ru.

Что известно о Шакро Молодом

Шакро Молодой родился 20 марта 1953 года в Тбилиси. Он курд и исповедует религию езидов. Он был трижды судим в СССР и России. По данным «Коммерсанта», во время заключения в 1971 году Шакро был «коронован в воры в законе».

Как пишет издание, в 1990-х годах Захарий Калашов познакомился с двумя известными криминальными авторитетами — Дедом Хасаном (Асланом Усояном) и Япончиком (Вячеславом Иваньковым) и близко общался с ними. У Шакро есть российское и грузинское гражданства. После трех покушений в конце 1990-х он эмигрировал в Испанию.

В каких преступлениях Шакро Молодого подозревали за рубежом

Испанская полиция подозревала Калашова в совершении ряда тяжких преступлений: в причастности к контрабанде нефти, вымогательству, похищениям людей и убийствам, организации преступных сообществ в России и на средиземноморском побережье.

По данным следствия, на юге Андалусии в предместьях курорта Коста-дель-Соль вор в законе возглавил преступную группировку «Клан Одиннадцати» и занялся отмыванием денег, полученных от криминального бизнеса в России и ряде других стран.

В 2005 году спецслужбы Испании провели спецоперацию «Оса» против лидеров «русской мафии». По ее результатам были арестованы несколько десятков криминальных авторитетов и людей из их окружения. Захарию Калашову удалось скрыться от силовиков, он покинул Испанию.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД/ТАСС Шакро Молодой, во время задержания в своем доме, 2016 год

За что Шакро Молодого судили в Испании

В мае 2006 года испанская полиция арестовала Калашова, когда тот находился на своей вилле в пригороде Дубая в ОАЭ. Тогда вора в законе экстрадировали в Мадрид и обвинили в легализации незаконно полученных денежных средств и создании преступной группировки. По версии прокуратуры, Шакро поставлял оружие курдам с целью дестабилизации Турции по поручению российской военной разведки.

По этому делу 1 июня 2010 года суд Мадрида приговорил Калашова к 7,5 года тюрьмы и штрафу 20 млн евро. Позднее, в 2011-м, срок заключения увеличили до девяти лет, а сумму — до 22,5 млн евро.

Какой приговор Шакро Молодому вынесли в Грузии

Параллельно с испанским делом, в октябре 2006 года, Захария Калашова заочно осудили в Грузии на 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в похищении человека и организации незаконного вооруженного формирования.

Грузинские власти требовали, чтобы Калашова им выдали после того, как он отсидит срок в Испании. Однако этого так и не случилось: 29 октября 2014-го освободившегося вора в законе депортировали в Россию и закрыли ему въезд в Испанию на 10 лет.

За что Шакро Молодой получил срок в России

Спустя два года после депортации из Испании Захария Калашова задержали в Москве. Его подозревали в вымогательстве взятки в восемь миллионов рублей у Жанны Ким, владелицы московского ресторана Elements на Родчельской улице, где 14 декабря 2015 года в результате перестрелки с участием подручных Калашова были убиты два человека.



По данным следствия, Захарий Калашов в разное время считался руководителем Солнцевской, Измайловской и Братской организованных преступных группировок и стал лидером еще одной после смерти Деда Хасана в 2013 году. В материалах дела говорится, что Шакро входит в тройку наиболее влиятельных в России грузинских воров в законе, активно занимается бизнесом, в том числе нефтяным и банковским.

Кроме того, по данным следствия, он разрабатывал планы преступлений и координировал действия участников ОПГ. 29 марта 2018 года Никулинский суд Москвы вынес приговор Шакро Молодому и его 10 сообщникам. Их признали виновными по двум эпизодам вымогательства. Вор в законе получил девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима, другие преступники были приговорены к разным срокам — от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и четырех месяцев.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Шакро Молодой, в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока его ареста

Как сотрудники СК РФ были связаны с Шакро Молодым

После приговора Калашову началось расследование в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, которых подозревали в получении взяток за помощь в освобождении от уголовного преследования сообщника Шакро Андрея Кочуйкова (Итальянца), который требовал деньги у Жанны Ким.

В результате были задержаны первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, руководитель управления собственной безопасности комитета Александр Ламонов и глава следственного управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. По версии следствия, они получили от бизнесменов 500 тысяч евро за освобождение из-под ареста и уголовного преследования Итальянца. Все задержанные получили тюремные сроки.

Максименко не признал вину и был осужден на 13 лет. Он покончил с собой в нижегородской колонии. Ламонов был осужден на пять лет и позже вышел по УДО. Никандров также уже освободился из тюрьмы. Отбывающий срок Крамаренко подписал военный контракт и отправился в зону СВО.

Что будет после освобождения Шакро Молодого

По мнению криминолога, доцента Уральского государственного юридического университета Данила Сергеева, после выхода по УДО Захария Калашова могут вновь привлечь к уголовной ответственности. Эксперт считает, что у ФСИН найдутся основания, чтобы собрать доказательства и судить криминального авторитета по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Уголовного кодекса РФ.

«Молодой — это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской коза ностра. Такие воры, как Шакро, существовали с советских времен, но сегодня их время ушло. Они были последователями традиций, но быстро встали на путь коммерции и превратили преступность в бизнес», — заключил Сергеев.

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