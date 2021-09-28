Лидер медпрофсоюза: «Ситуация всё ещё требует специальных мер»

Профсоюз медицинских работников «Действие» планирует обратиться в правительство с просьбой возобновить действие постановления о льготном порядке формирования пенсионного стажа для тех, кто работает с заражёнными COVID-19. Таким врачам до недавнего момента засчитывали день работы за два, но срок действия постановления истёк, а продлевать его никто не торопится. Сопредседатель профсоюза Андрей Коновал в интервью NEWS.ru рассказал, почему организация уже не надеется вернуть все «ковидные льготы» и переключилась на повышение оклада врачам, борющимся с пандемией, а также о том, почему отставка Дмитрия Медведева с поста главы правительства смешала профсоюзу карты.

— В чём, если кратко, суть вашего обращения в правительство?

— Речь идёт о том, что правительство в прошлом году ввело на девять месяцев льготный медицинский пенсионный стаж. Один день считался за два. Соглашение было временное, и оно уже закончило своё действие. Получается странная ситуация, когда вроде бы пандемия идёт, новые волны коронавируса продолжают накатывать, а льгота действие прекратила. Причём многие медицинские работники только в последнее время, совершенно неожиданно для себя, стали это обнаруживать. В настоящее время мы готовим обращение в правительство, что это нецелесообразная, несвоевременная отмена. Действие этого медицинского пенсионного стажа надо вернуть.

— Срок, на который это вводили, был столь короткий, потому что тогда считали, что к этому моменту пандемия закончится?

— Тогда отрабатывались дополнительные меры поддержки медработникам. Вот, видимо решили, что мер поддержки слишком много. Экономия средств. В апреле, например, две стимулирующие меры были заменены на одну, которая стала не стимулирующей, а социальной. Таким образом, это стало не частью зарплаты, а мерой соцподдержки, а значит, с неё не начисляются больничные, отпускные.

— Вы требуете продления льгот, но ведь коронавирус уже никуда от нас не уйдёт, как, скажем, грипп. Не выплачивать же её постоянно?

— Речь идёт о некой рутинизации. Мы не можем сказать пока, что ситуация с инфекцией COVID-19 — это норма. Пока ещё сохраняется режим мер повышенной готовности, пока ещё есть острая нехватка кадров. Всё ещё не решены проблемы с оплатой труда работников. У нас до сих пор какие-то форс-мажоры постоянно, перепрофилируются целые больницы под коронавирус. Ситуация всё ещё требует специальных мер, в том числе и по поддержке медработников.

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— В своём обращении вы будете просить вернуть две стимулирующие меры?

— Нет. На прошедшем седьмом съезде профсоюза «Действие» мы обсуждали этот вопрос. Этому предшествовало полгода «войны» за то, чтобы эти выплаты правильно начислялись, за то, чтобы круг тех, кому они положены, расширился, а также чтобы те, кому они и так положены по закону, не получали их в урезанном виде. В итоге мы поняли, что правильнее уже сейчас воевать за повышение окладов. Мы приняли решение, что будем добиваться, чтобы должностной оклад врача был не менее 150% от средней зарплаты по стране. В прошлом году это была примерно 41 тысяча рублей, соответственно, мы считаем, что должностной оклад врача должен быть не менее 60 тысяч. Для среднего медперсонала планка чтобы была пониже: не 150, но 100 процентов. Это только часть зарплаты, к ней прибавляется компенсационная за особые условия труда, плюс премиальные. С ноября в ряде регионов должны начать вводить новую отраслевую систему оплаты труда с установлением должностных окладов и надбавок федеральным центром. Правда, уже говорят, что размер оплаты всё же должен отличаться в зависимости от экономического развития региона.

— Вам кажется это несправедливым?

— Оклад должен быть одинаковым. Почему врач, работающий в более плохих социально-экономических условиях, должен получать за работу меньше, чем его коллега по должности из Москвы? В зависимости от уровня и должности он может отличаться, но не от региона. Мы считаем, что у нас одна страна, одна система здравоохранения, а значит, должен быть и один оклад. Правда, мы, понимая, что нашу позицию вряд ли полностью поддержат, направили предложение, что хотя бы расчётная величина, на которую умножается региональный коэффициент, должна быть высокой — два МРОТ.

— Вы хотите сказать, что в правительстве уже говорят о том, что не поддержат ваши предложения полностью? Могут они сделать хотя бы похоже на то, что в профсоюзе предлагают?

— Хорошо уже то, что они стали обсуждать эту тему. Это в том числе результат протестных выступлений медработников, пик которых пришёлся на 2019 год. Мы были профсоюзом, который активно вёл тогда протестную работу. Нас ещё в 2019 году услышали, было совещание с президентом Владимиром Путиным. Была принята программа поэтапной модернизации, внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Потом, однако, карты смешал ковид, а ещё была отставка правительства Дмитрия Медведева. Это задержало процесс, но вот он опять возобновился. Пока, правда, пилотный проект, о котором я говорил, не особо соответствует нашим предложениям, но видно, что хотя бы к нам прислушиваются в правительстве.