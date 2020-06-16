Жириновский выступил против установки памятников политикам

https://static.news.ru/photo/0d9b34ea-afd3-11ea-a460-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России не нужно возводить памятники политическим деятелям и называть в их честь города и улицы.

По его словам, населённые пункты должны носить исторические названия, связанные с культурой и географией.

Не Киров, а Вятка. Не Волгоград, а Царицын. Не Ульяновск, а Симбирск, — написал Жириновский в Telegram-канале.

Он также добавил, что в Москве не должно быть станции метро «Войковская».

Ранее сообщалось, что в ряде стран мира были стихийно снесены или демонтированы по решению властей памятники на волне протестов против расизма, насилия и полицейского произвола, вызванных гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Как писал NEWS.ru, в штате Кентукки (США) был убран памятник президенту рабовладельческого Юга времён гражданской войны Джефферсону Дэвису, в Новом Орлеане сбросили в реку бюст рабовладельца Джона Макдоно. В Вашингтоне спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила убрать 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки. В Великобритании был снесён памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, а испанской Барселоне местные политики предлагали убрать монумент Христфору Колумуб, но администрация города его защитила.

Станция «Войковская» московского метрополитена была открыта 31 декабря 1964 года. Названа по расположению вблизи Чугунолитейного завода имени П. Л. Войкова. Вопрос о переименовании станции регулярно поднимается ещё с 1990-х годов. Противники существующего названия станции называют Петра Войкова террористом и разрушителем государственности.