Лидер ЛДПР высказался против использования слова «локдаун»

https://static.news.ru/photo/3d80ec9c-28d0-11eb-8721-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз встал на защиту русского языка и раскритиковал применение слова «локдаун» в обозначении ситуации с принятием особых мер безопасности.

Нас что, за идиотов принимают? Что по-русски нельзя понять, что такое локдаун? Мы даём [предложение] нашим чиновникам объявлять не локдаун, а объявлять режим «всё закрыто», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, в этом случае всё будет понятно и ребёнку, и пожилому человеку.

Жириновский также высказался за использование таких понятий, как «очная» и «заочная» формы обучения вместо «онлайн» и «офлайн». Он призвал беречь русский язык.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновский высказался за закрытие всех храмов в период пандемии. По его словам, там не соблюдаются вводимые в связи с распространением инфекции ограничительные меры. Это приводит к тому, что прихожане и священники заражаются и умирают.