https://static.news.ru/photo/12aa3382-6451-11ea-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян уделить особое внимание мерам предосторожности, чтобы избежать заражения коронавирусом. По его словам, ради здоровья можно пожертвовать некоторыми привычками и традициями.

В частности, политик предложил отказаться от пышных свадеб и дней рождений с большим количеством гостей. По его словам, на время эпидемии россиянам следует забыть о рукопожатиях и поцелуях. Исключение Жириновский сделал только для молодожёнов. Однако порекомендовал им проводить санитарную обработку «до и после».

Лидер ЛДПР заявил, что в целях безопасности мужчинам следует сбривать бороды и усы, поскольку растительность улавливает бактерии и способствуют их проникновению в организм. По словам Жириновского, именно по этой причине наши предки массово умирали раньше срока.

Политик также предложил отказаться от любых поездок за рубеж и призвал туроператоров прекратить продажу путёвок. Кроме того, он высказался за закрытие «наглухо» границы с Украиной, чтобы избежать «проникновения заразы», сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновский предлагал ввести смертную казнь для тех, кто распространяет ложную информацию о коронавирусе. При этом он напомнил, что в начале Великой Отечественной войны московской милиции разрешили расстреливать паникёров и эта мера имела положительный эффект.