Жириновский о бродячих собаках: «Ну, сколько будем это терпеть?»

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за отлов и усыпление бездомных собак. По его мнению, эта мера необходима там, где развелось слишком много таких животных и они представляют угрозу для людей.

Ну, сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные, — написал политик в своём Telegram-канале.

В создавшейся ситуации он обвинил тех, кто принимал закон о содержании домашних животных. По словам Жириновского, «это дело рук „собачьей мафии“».

Кроме отлова бродячих животных, лидер ЛДПР отметил, что необходимо чипировать домашних собак. Это позволит предъявлять претензии хозяевам, выгоняющим питомцев из дома.

Ранее в Госдуме заявили, что любые инициативы о регулировании численности бездомных животных путём усыпления бесперспективны и «не пройдут».

Как писал NEWS.ru, в московском парке «Лосиный остров» стая бродячих собак загрызла трёх пятнистых оленей. По данным СМИ, в парке подобные инциденты происходят ежегодно. Агрессивность собак возрастает из-за морозов. Администрация парка уже обсуждала данную проблему с администрациями Королёва, Мытищ и Щёлково. В настоящее время решается вопрос об отлове бездомных собак, находящихся на территории парка.