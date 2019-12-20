https://static.news.ru/photo/5d06e20c-23f8-11ea-9069-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства.

Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года. По словам Зюганова, будет проведён «мощный форум», коммунисты утвердят программу, сформируют правительство народного доверия и пойдут на выборы.

Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы, — цитирует лидера КПРФ «Коммерсант».

Очередные выборы главы государства должны состояться в России в 2024 году. Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин высказался за внесение изменения в законодательство, которое ограничит срок президентства одного лица двумя сроками.