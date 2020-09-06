Лидер ХДС не исключила обсуждения «Северного потока – 2» из-за Навального

https://static.news.ru/photo/72e714ac-f062-11ea-87d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Schroedter via www.imago-images.de/Global Look Press

Власти ФРГ возможно вынесут на повестку дня будущее проекта «Северный поток — 2» из-за инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Что сейчас произойдёт (с «Северным потоком — 2» — NEWS.ru), зависит от поведения российской стороны, — цитирует её ТАСС.

Крамп-Карренбауэр добавила, что для неё «Северный поток — 2» никогда не является желанным проектом, поскольку она считает, что нужно учитывать справедливые интересы в области безопасности восточноевропейских государств и Украины.

К закрытию «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Навального ранее призывали представители оппозиционной немецкой партии «Зелёные».

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы некоторых немецких парламентариев остановить «Северный поток — 2» на фоне инцидента с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального — это просто эмоциональные заявления, которые не основаны на каких-либо фактах.