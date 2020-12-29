Лидер эсеров предложил приостановить взыскание долгов с пенсионеров

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Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался за введение моратория на взыскание с пенсионеров долгов и начисление процентов по ним.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса пенсионеры оказались в трудной ситуации, а имеющие долги и вовсе находятся «буквально в безвыходном положении».

Продолжать взыскание долгов с пенсионеров бесчеловечно. Мы призываем ввести мораторий на взыскание судебными приставами долгов с пенсионеров и на начисление банками процентов по кредитам, — приводится слова Миронова в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе политика отметили, что, по данным на 1 ноября 2020 года, на исполнении находилось 7,8 млн производств о взыскании задолженностей с граждан в пользу кредитных организаций. Из них 1,3 млн возбуждено по долгам пенсионеров.

Как ранее писал NEWS.ru, Миронов обратил внимание на то, что сегодняшний МРОТ далёк от жизненных реалий и предложил рассчитывать этот показатель на семью с двумя-тремя детьми. С его позицией согласился президент Владимир Путин. При этом 16 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.