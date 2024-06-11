Лидер ЧВК ЕНОТ получил 14 лет колонии Экс-советник главы центра иммунологии МГУ отправится в колонию за создание ЧВК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кунцевский суд Москвы приговорил бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА Новости. Он проходил по делу о создании частной военной компании «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), вымогательстве и угрозе убийством.

По совокупности преступлений окончательно назначить Молокоедову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сказал судья.

Следствие считает, что Молокоедов возглавил ЕНОТ в 2018 году. Подсудимый организовал нападение на дом жителя Туапсе, а также угрожал директору АО «Мираксбиофарма», чтобы тот отказался от своей должности.

Ранее стало известно, что обвинение запросило для Молокоедова 14,5 года строгого режима. Следствие считает его научным руководителем ЧВК ЕНОТ. Известно, что экс-советник главы центра иммунологии МГУ свыше пяти лет находится под стражей.

До этого Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК ЕНОТ, обвиняемых в разбоях и кражах. В зале суда были освобождены бывший сотрудник ФСБ Александр Мрищук и еще четверо фигурантов. Обвинение настаивало, что Мрищук и экс-майор ФСБ Антон Брякшев создали под видом военно-патриотической организации преступное сообщество.