«Лицо будто не его»: что произошло незадолго до гибели спасателя в Балашихе Мать Олега Калмыкова, который скончался после обрушения перекрытий, дала интервью NEWS.ru

Фото: Личный архив семьи Олега Калмыкова

Сегодня, 28 сентября, девять дней с момента взрыва бытового газа в Балашихе. В результате ЧП несколько жильцов дома на улице Октябрьской лишились квартир, пятеро погибли. Спасатели пытались помочь людям, оказавшимся под завалами, когда произошло второе обрушение перекрытий. Одним из тех, кто погиб на месте, стал сотрудник МЧС Олег Калмыков. NEWS.ru поговорил с его мамой Инной Калмыковой, можно ли было избежать трагедии, о рабочих буднях спасателей и о том, в какой момент обычный парень становится героем.

«Жили непросто, но дружно»

— Олег всегда был очень шустрым. В девять месяцев он пошел, а затем почти сразу побежал, всегда бежал чуть впереди. В его раннем детстве мы жили в Камышине Волгоградской области — муж тогда доучивался в военном училище. Затем уехали по распределению в Подмосковье.

Муж работал в воинской части, я устроилась в МЧС в военном городке. Время было сложным — 1990-е. Военным по несколько месяцев не платили зарплату. Как говорится, жили непросто, но дружно.

Олежка ходил в детсад, потом пошел в школу. Рос обычным мальчишкой. Увлекся творчеством Майкла Джексона, вся его комната была обвешана портретами артиста. Потом перерос это, два года занимался в футбольной секции. Но когда в школе их класс перевели на вторую смену, совмещать со спортом стало невозможно, пришлось бросить.

Фото: Личный архив семьи Олега Калмыкова Олег Калмыков

«Ему было тяжело психологически»

— Довольно долго Олежка мечтал, что когда вырастет — станет машинистом. Есть фото, где он лет в 12 сидит в кабине поезда, такой довольный. Затем почему-то передумал.

Отслужив на флоте, устроился в МЧС спасателем. Я не очень этому удивилась, он с детства спасал то кошек, то собак, часто приносил их к нам домой: кто-то оставался у нас, кого-то пристраивали по друзьям.

Работа спасателя сложная. То кто-то под лед провалился — мчаться вытаскивать. Потерявшихся грибников в лесу искать. Провалившихся в канализационные люки животных вытаскивать. Есть статьи из нашей местной газеты с фотографиями сына, например, он в люке и рядом спасенный пес.

И еще много-много разных функций у спасателей. Это была активная жизнь, по его натуре. Но тяжело психологически. Бывало, созвонимся, сын скупо сообщает: «Едем на ЧС». Через некоторое время отправляю СМС: «Живой?» (имею ввиду пострадавшего человека). Сын отвечает: «Нет, мы не успели».

Это были сложные моменты. А вот когда успевали сын говорил, что это огромное счастье: спасли человека или животное.

Фото: Личный архив семьи Олега Калмыкова Олег Калмыков

«Подойти к месту, где сын погиб, не смогла»

— На вызов в Балашихе наши ребята — подразделение сына — приехали первыми из всех служб. До туда на машине было пять минут (от здания МЧС до дома, в котором прогремел взрыв. — NEWS.ru).

Как рассказали мне позже сослуживцы Олега, человек 20 жильцов они вывели. Олег вытащил жильца, у которого из-под упавшего бетона торчала только рука, но пострадавший был живым и даже потом шел на своих ногах.

Фото сына возле разрушенного дома позже облетели все СМИ. Снимок сделал сотрудник пресс-службы МЧС буквально за 15 минут до смерти Олега. Я смотрю на фото и не узнаю моего мальчика, лицо как будто даже не его. Очень тяжелый снимок.

По словам сослуживцев Олежки, по завалам прошли кинологи с собаками. Пес дал понять, что под плитами остались еще люди. И действительно, вскоре ребята услышали тихий детский плач из-под груды упавшего бетона. Позже выяснилось, что там находилась женщина с пятилетней дочкой, их завалило. Олег и Магомед первыми рванули вытаскивать.

Никто и подумать не мог о том, что еще одна плита сверху упадет. Ребята погибли. И женщину с ребенком, к сожалению, тоже не удалось спасти, не успели...

Фото: Личный архив семьи Олега Калмыкова

Сейчас возле пострадавшего дома жильцы соорудили небольшой мемориал. Лежат цветы, мягкие игрушки в память о погибших и фотографии девочки и ее мамы, Магомеда и Олега. Я ездила к этому дому, постояла. Но подойти ближе, на то самое место, где сын погиб, не смогла, пока не готова морально.

«Внучка не понимает, что папы больше нет»

— Олег был моим единственным ребенком. У Олега и его жены Кати трое детей — младший Семен родился всего три недели назад, 11 сентября мы встречали их из роддома.

Трехлетняя Ева еще не понимает, что папы больше нет. Ходит с его фотографией, обнимает. Дверь скрипнет — она бежит: «Папа». Нам всем в семье еще очень трудно свыкнуться с нашим горем.

В соцсетях кто-то организовал флешмоб — дети и взрослые по всей стране фотографируются с плакатами: «Спасибо, спасатели!» Я очень благодарна за поддержку. Кто-то, тоже в интернете, уже выступил с инициативой назвать улицу и школу в Ногинске именем Олега Калмыкова. Сын и второй погибший Магомед представлены к госнаграде — ордену Мужества — посмертно.

Катя вспоминает, как Олежка иногда в шутку говорил близким: «Вы еще обо мне услышите!» Ну вот и услышали, вся страна услышала о нем. Но больно от того, что больше не увидим его живым.

Считаю ли я сына героем? Можно ли было бы избежать трагедии? Кто виноват? Это сложные вопросы, ответа у меня нет ни на один из них. Но я точно знаю, что сын не мог бы поступить иначе. Даже понимая риски повторного обрушения, оставался там, в самом опасном эпицентре. А я прихожу к нему на могилу и думаю о том, что мой мальчик, который всегда передвигался только бегом, теперь умчал совсем далеко от нас.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

«Степень риска и скромные зарплаты спасателей — несопоставимы»

Роман Кириллов — друг семьи Олега Калмыкова

— С папой Олежки Игорем мы начинали служить в одной воинской части в 1989-м, с того времени и дружим. Одно время даже снимали дом на две семьи в Купавне Балашихинского района: Игорь с женой и сынишкой и я со своей супругой и дочкой.

Была история, когда Игорь принес домой зарплату — несколько 25-рублевых купюр. И маленький Олежка ножницами вырезал из них портреты Владимира Ильича Ленина. Инна потом бегала по банкам и меняла купюры. В армии Олежка служил на Северном флоте на крейсере «Адмирал Левченко». Приезжал в отпуск — это был уже не пацан, а взрослый мужчина.

Когда я стоял у гроба мальчишки, который вырос на моих глазах, я думал о том, что же такое героизм. Это способность на поступок. Профессия спасателя (также пожарного и другие аналогичные) связана с риском для жизни. Уходя на смену, каждый понимает, что может не вернуться назад к своей семье.

Но, знаете ли вы, к примеру, суммы зарплат сотрудников МЧС или пожарных? Это почти «прожиточный минимум» — сумма, не сопоставимая с той степенью риска, которому они себя подвергают буквально каждый день. Вот представьте: у семьи Олега нет даже собственной квартиры — живут в однушке, доставшейся Кате после смерти ее бабушки.

Фото: Личный архив семьи Олега Калмыкова Олег Калмыков с женой и дочерью

Поэтому огромный недокомплект личного состава в том же МЧС, сотрудники увольняются. Поскольку прокормить семью на эти деньги невозможно. Остаются действительно фанаты этой профессии, Олег был одним из таких. Он, конечно, подрабатывал как мог, брал дополнительные нагрузки.

Но в конечном счете приходится делать выбор — или ты, допустим, идешь бизнесом заниматься, или остаешься на своем боевом посту в МЧС и продолжаешь спасать жизни людей. Он выбрал второе. И, конечно, с такой зарплаты не сделаешь накопления на случай непредвиденной ситуации. Я убежден, что эти профессии должны стать приоритетными на уровне государства, в том числе с точки зрения финансовой.

Вдова Олега осталась с тремя детьми. Родители, безусловно, помогут, но они пенсионеры. Я сейчас объявил сбор среди наших общих друзей, чтобы купить семье Олега квартиру. С миру по нитке, как говорится.

Фото: Личный архив семьи Олега Калмыкова

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