Самолет разбился сразу после ремонта: кого подозревают в смерти Пригожина

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино

Гражданский самолет Embraer, принадлежащий связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину, потерпел крушение в Тверской области вчера, 23 августа. Кто может быть причастен к авиакатастрофе?

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Самолет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился в Тверской области вчера, 23 августа. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Пригожина, в списке пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

Джет следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Перед крушением самолета местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино. Самолет разбился в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе. Одна из версий крушения борта — теракт. Информацию проверяют спецслужбы.

В Росавиации начали расследование авиакатастрофы. Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследованием займется следователь главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибул.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Кто может быть причастен к авиакатастрофе

На причастность к авиакатастрофе в Тверской области следователи проверяют гендиректора компании «МНТ Аэро» Артема Степанова. Он находится под санкциями США, поскольку американский Минфин считает его пилотом Евгения Пригожина.

Брат Степанова Семен рассказал «Осторожно, новости», что полицейские звонили ему с вопросами о том, где можно найти его родственника. По его словам, сейчас пилот находится в походе и «особо без связи», но уже связался с органами и объяснил, что приедет в Москву через несколько дней для дачи показаний.

Также следователи планируют допросить всех лиц, имевших доступ к ангару, в котором ремонтировался потерпевший крушение самолет. В настоящее время проверяется версия о возможном подрыве бизнес-джета с помощью взрывного устройства, установленного на борту. Круг подозреваемых ограничен.

В течение 10 дней до вылета самолет Пригожина стоял на ремонте. Второй пилот Рустам Каримов прибыл в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы забрать борт и вылететь в пункт назначения вместе с пассажирами, в числе которых были Пригожин и Уткин. По версии следствия, злоумышленникам было проще заложить взрывчатку именно в ремонтном ангаре. Однако версия о взрыве не является основной.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

Какие еще версии крушения самолета называют эксперты

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов предположил, что бизнес-джет мог упасть из-за попадания в двигатель птиц или на фоне плохих метеоусловий.

«Если слышали хлопки, то могла быть перегрузка двигателей, что-то могло заставить летчиков резко передвигать рычаги управления двигателями. Они могли разрушиться из-за резкого изменения скоростного потока. Пилотов могли отвлечь переговоры, а обратив внимание, допустим, на упавшую скорость, они могли резко увеличить мощность двигателя, и начался помпаж», — отметил он.

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил MK.RU, что все слухи о том, что борт сбила ПВО, перепутавшая его с беспилотником, можно «сразу отмести, так как рейс был в расписании». Версию с технической неисправностью, по его мнению, также не следует рассматривать, поскольку чаще всего подобные проблемы проявляются при взлете.

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