Личные данные сотрудников сотен российских компаний попали в Сеть

https://static.news.ru/photo/7f6b0f2a-a1b6-11eb-8f18-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Масштабная утечка данных произошла в бесплатном сервисе для планирования задач Trello. В свободном доступе оказались сведения о сотрудниках сотни крупных и тысячи небольших российских компаний.

Эксперты в области кибербезопасности компании Infosecurity a Softline company, которые обнаружили цифровую прореху, сообщили, что вся информация без труда индексируется поисковыми системами, а злоумышленники могут получить конфиденциальную информацию.

По словам аналитиков, произошедшая утечка беспрецедентна по своему объёму: в открытый доступ попали около миллиона публичных досок из Trello, передаёт «Коммерсант». Её причиной, подчеркнули специалисты, стала не хакерская атака, а невнимательность или небрежность работников онлайн-сервиса.

Чтобы обезопасить корпоративные данные, эксперты рекомендовали сотрудникам компаний не размещать конфиденциальные данные в бесплатных сервисах, одним из которых и является Trello. Он позволяет создавать виртуальные доски, на которых организации размещают полезную информацию, включая списки сотрудников и клиентов, сканы паспортов и договоры, логины и пароли от корпоративных сервисов, номера личных телефонов и многое другое.

По данным на октябрь 2019 года, число пользователей онлайн-сервиса превысило 50 млн. Среди его аналогов — Evernote, Wunderlist, XMind, Notion.

Ранее «Сбер» выступил с инициативой наказывать сотрудников банков и прочих лиц, которые виновны в сливе баз данных клиентов. Их предложили сажать на восемь лет.