«Личность — глыба»: музкритик сравнил Талькова с Высоцким и Цоем Музыкальный критик Бабичев приравнял творчество Талькова к наследию Высоцкого и Цоя

Фото: Яцина Владимир/ТАСС

Игорь Тальков

Игорь Тальков, которому сегодня исполнилось бы 67 лет, является не просто композитором, а автором собственных произведений, рок-бардом, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, именно поэтому артиста можно поставить на один уровень с Владимиром Высоцким и Виктором Цоем. Тальков был «личностью — глыбой», уверен эксперт.

Для меня он больше не композитор, не певец, а автор текстов, собственных произведений, рок-бард. Поэтому я его ставлю на один уровень с Высоцким и Цоем, если мы про философский подход к творчеству. Что-то от Цоя в плане энергетики, работы с публикой, мощный стержень, мощная лавина исходит от Талькова <...> Он был личностью — глыбой, — отметил Бабичев.

Средства массовой информации не часто вспоминают артиста, из-за этого память о нем размывается, добавил критик. Создается впечатление, что его будто и не существовало, поэтому популяризировать его творчество среди нового поколения очень трудно.

Как-то говорили, что снимут байопик про него, не хотелось бы, чтобы это скатилось в попсу. Но если это вызовет интерес к его творчеству, то я только за, — заключил эксперт.

Игорь Тальков был убит в ходе потасовки за кулисами концертного зала перед своим выступлением в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Преступление так и не удалось раскрыть.

Ранее Бабичев объяснил, почему клипы Тейлор Свифт бьют все возможные рекорды. По его словам, они всегда наполнены кучей мелочей, которые создают общую картину, настолько хорошую, что от нее невозможно оторваться.