«Лично Зеленский»: Миронов назвал заказчика убийства Дугиной Политик Сергей Миронов назвал президента Украины Зеленского заказчиком убийства Дугиной

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Заказчиком убийства журналистки Дарьи Дугиной является «лично господин Зеленский». За это президента Украины ждет «суд международного трибунала». Об этом на церемонии прощания с Дугиной заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает с места событий корреспондент NEWS.ru.

Заказчик находится в Киеве, заказчик — лично господин Зеленский. Они обязательно предстанут перед судом международного трибунала. Им будет вынесен вердикт юридический, а суд истории уже вершится. Как говорили наши отцы и деды, фашистская гадина должна быть уничтожена в своем логове. Логово — это Киев. И полная денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного, фашисткого режима Зеленского. Победа, которая обязательно будет за нами — лучшая память для Даши, — заявил Сергей Миронов.

Ранее отец погибшего политолога Александр Дугин выступил перед людьми, которые пришли проститься с Дарьей в телецентр «Останкино». Философ вспомнил слова дочери во время их последнего разговора на фестивале «Традиция»: та призналась, что чувствует себя героем и не хочет другой судьбы.

Гибель Дарьи Дугиной потрясла весь мир, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал к проведению расследования случившейся трагедии. В ФСБ уже заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк.

Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии. По данным следствия, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Предполагается, что именно эта девушка следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера.

NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию прощания с Дарьей Дугиной в телецентре «Останкино».